Σόου από τον Κιέζα στη νίκη της Ιταλίας επί των Ισπανών στο Euro U-21 (vids)

Ο Κιέζα, πέτυχε τα δυο από τα τρία γκολ της νίκης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων στα τελικά της διοργάνωσης που φέτος διεξάγεται επί ιταλικού εδάφους.

Οι Ισπανοί είχαν προηγηθεί στο σκορ από νωρίς με τον Θεμπάγιος, όμως, ο νεαρός αστέρας των «βιόλα» που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφολογίας με πιθανή μετακίνηση στη Γιουβέντους, το πήρε πάνω του.

Μαγικό κοντρόλ, πέρασμα από αριστερά και τρομερό γκολ από εξαιρετικά δύσκολη γωνία για το 1-1 στο 36ο λεπτό, «μυρίστηκε» τη φάση και βρέθηκε εκεί που έπρεπε στο 64' για να γυρίσει το ματς, ενώ, ο Πελεγκρίνι με πέναλτι στο 82' διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Δείτε τα δυο γκολ του Κιέζα:

A post shared by UEFA.com (@uefacom) on Jun 16, 2019 at 3:47pm PDT

THIS KID IS UNBELIEVABLE CHIESA GETS HIS SECOND & PUTS IN THE LEAD #ITASPA #U21EURO #VivoAzzurro pic.twitter.com/L9mJjnaQna

— TheCalcioGuys (@TheCalcioGuys) June 16, 2019