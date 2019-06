Ο αναλυτής της εθνικής Αγγλίας κ-20 τους τρέλανε όλους με το μαγικό γκολ στην προπόνηση! (vid)

Το συγκεκριμένο ηλικιακό τμήμα των «τριών λιονταριών» δίνει το «παρών» στο Maurice Revello Tournament, στην πόλη Toulon, όμως, έχει υποστεί τρεις ήττες και μάλιστα με ανατροπή σε όλα, στα ματς με τις Ιαπωνία, Πορτογαλία και Χιλή.

Σε προπόνηση της ομάδας, ο αθλητικός αναλυτής δοκίμασε την τύχη του, σκόραρε με τρομερό φάλτσο και έκανε τους διεθνείς να τρελαθούν!

Δείτε το βίντεο και τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών:

When the England U20 sports scientist scores a screamer in training

Just look at the reaction from the players pic.twitter.com/hH9Z7h3vK5

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) June 10, 2019