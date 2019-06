Σοκαριστικές σκηνές στην Ρουμανία, χτύπησαν αστυνομικό με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι (vid)

Η σεζόν έκλεισε στην Ρουμανία με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Οπαδοί άρχισαν να πετάνε βαριά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο στο ματς της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με την Χέρμανσταντ και ένα από αυτά βρήκε στο κεφάλι έναν αστυνομικό. Εκείνος, βρέθηκε αναίσθητος στο έδαφος μέσα στα αίματα και εμφανώς σε κατάσταση σοκ, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο...

Shocking video from Cluj, where Universitatea played Hermannstadt earlier today. A riot police officer was hit in the head and left unconscious after objects started flying from the U Cluj fans' stand. Be careful, lots of blood in this video. pic.twitter.com/nkkORPShWs

