Στην Ισπανία ήταν αντίπαλοι με την Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, ενώ ποτέ δεν βρέθηκαν να παίζουν μαζί. Μία διαφήμιση ήρθε, όμως, να τους ενώσει, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Νεϊμάρ να κάνουν τη φαντασία όλων να... οργιάζει για το τι θα μπορούσαν να κάνουν αν ήταν συμπαίκτες.

I made a new friend while shooting the new @SFR TV commercial pic.twitter.com/ULsrOom4gH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 30, 2019