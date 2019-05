Οι ντρίμπλες και το «ψαλίδι» του Κριστιάνο στο φιλανθρωπικό παιχνίδι! (vids)

Ο Πορτογάλος αστέρας, βρέθηκε στην ίδια ομάδα με παίκτες όπως ο Φραντσέσκο Τότι, ο Αντρέα Πίρλο, Πάβελ Νέντβεντ και άλλους, σε αναμέτρηση από την οποία τα έσοδα πήγαν σε οργανισμό πρόληψης και καταπολέμησης του καρκίνου.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πάντως, ο Κριστιάνο φρόντισε να ενθουσιάσει τον κόσμο με τα... τσαλιμάκια του, ενώ, έκανε και ανάποδο ψαλίδι, υπενθυμίζοντας σε όλους το τρομερό γκολ που είχε πετύχει ως παίκτης της Ρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους και τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Cristiano Ronaldo in charity match "Partita Del Cuore" at Allianz stadium

CR7 tried to do bicycle Goal again

- #CR7stianoindia

