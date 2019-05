Η συγκινητική αφιέρωση του Ζέκα για το πρωτάθλημα της Κοπεγχάγης (vid)

Ο Πορτογάλος πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού και νυν της Κοπεγχάγης, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει και ν' αγαπηθεί από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο, μίλησε στο επίσημο κανάλι της ομάδας μετά και τη φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου:

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα... Το περίμενα καιρό! Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κρατήσει στα χέρια μου. Τρέμα γιατί... μου έριξαν μπύρα και τώρα περιμένω να πάω στο τζακούζι στ' αποδυτήρια!

Θέλω να πάω και στο πάρτι με όλες τις οικογένειες των παιδιών, εσάς που κάνατε τρομερή δουλειά μέσα στη σεζόν. Δεν θα καταφέρναμε τίποτα χωρίς εσάς και όσους λείπουν φυσικά, ενώ θέλω να αφιερώσω το τρόπαιο και σε έναν φίλο σου που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Όπου κι αν είσαι, είναι για σένα αυτό το τρόπαιο...».

Η αναφορά του Ζέκα έγινε για τον Andre Rothschild, που εργαζόταν στο επίσημο κανάλι της Κοπεγχάγης και «έφυγε» από τη ζωή...

Anfører Zeca var rørt over at kunne stå med DM-pokalen i hænderne - hans første mesterskab i karrieren nogensinde. Og han dedikerede samtidig trofæet til FCK TVs afdøde André Rothschild. Se det her... #fcklive pic.twitter.com/FyCrVAxxwE

— F.C. København (@FCKobenhavn) May 27, 2019