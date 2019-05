Επεισόδια στο ντέρμπι Νέων Αγιαξ - Φέγενορντ και ο Κάιτ σε ρόλο... ειρηνοποιού! (vid)

Απίστευτο... Το ντέρμπι τίτλου ανάμεσα στις ομάδες Νέων του Αγιαξ και της Φέγενορντ διακόπηκε στο μισάωρο λόγω επεισοδίων! Ο Αίαντας ήθελε μόνο νίκη για το πρωτάθλημα, η αντίπαλός του βολευόταν με ισοπαλία, αλλά ο διαιτητής βλέποντας τα επεισόδια στις εξέδρες του « De Toekomst» έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια και για την τύχη του ματ (0-0) θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Οπαδοί του Αγιαξ επιτέθηκαν σε μέλη οικογενειών της Φέγενορντ που φώναζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας και χρειάστηκε η επέμβαση του κόουτς της φιλοξενούμενης, Κάιτ, αλλά και του Χάιτινγκα (μέλος του Αίαντα) για να... σώσουν την κατάσταση. Αμεση ήταν η επέμβαση του Φαν ντερ Σαρ, ο οποίος φρόντισε για την ομαλή αποχώρηση των φιλοξενούμενων.

The Ajax U19 v Feyenoord U19 title decider was suspended after a few 'fans' started fighting with family members of Feyenoord players. Even Dirk Kuyt had to step in...

