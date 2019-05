Αποτυχημένο άγαλμα του Τζορτζ Μπεστ στο Μπέλφαστ... (pic & vid)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τις απίστευτες ικανότητες στον αγωνιστικό χώρο και την τρέλα για τις γυναίκες και το αλκοόλ, θα έκλεινε τα 73 του χρόνια αυτή την εβδομάδα και στο Μπέλφαστ θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του...

Μόνο που το έκαναν με έναν... αρκετά κακό τρόπο, αφού, το άγαλμα που δημιουργήθηκε είναι από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις αποτυχίες ...

Δείτε τη μορφή του αγάλματος του Μπεστ:

It's just as well there's a picture of George Best here, because I would never be able to tell it was him from this newly-unveiled sculpture! pic.twitter.com/YJspKn0nFt

— Neil Drysdale (@NeilDrysdale) May 23, 2019