Μουρίνιο: «Παίκτης με τον οποίο έχω καλή σχέση μου είπε να πάω στην ομάδα του»! (vid)

Το κουίζ έχει ως εξής:

Πρόκειται για πρώην ποδοσφαιριστή του Πορτογάλου κόουτς.

Οι δυο τους, έχουν εξαιρετική σχέση...

Ο παίκτης, γνώριζε προφανώς ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κουβέντα για τον πάγκο αφού η ομάδα του θα έβγαινε στην αναζήτηση νέου κόουτς.

Ο Μουρίνιο απάντησε πως εκεί δεν τον αγαπούν, άρα έχει... προηγούμενα.

Μέσα σε πολλές γενικότητες, ο άλλοτε κόουτς των Ίντερ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε την επικοινωνία που είχε με πρώην ποδοσφαιριστή του, «φουντώνοντας» τις φήμες για την... επιρροή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην επιλογή του αντι-Αλέγκρι στη Γιουβέντους!

«Όταν του είπα ότι εκεί δεν με αγαπούν, μου απάντησε “έλα και μόλις πάρεις τρεις νίκες όλοι θα τα έχουν ξεχάσει τα παλιά...».

