Αποχαιρέτησε τη Στεάουα με τρομερό γκολ ο 38χρονος, Φιλίπε Τεϊσέιρα (vid)

O 38χρονος πρώην άσος των Παρί Σεν Ζερμέν και Γουέστ Μπρομ, έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Στεάουα Βουκουρεστίου το βράδυ της Κυριακής και έκρινε την αναμέτρηση με την Κλουζ.

Παρά την ηλικία του, είχε την έμπνευση και τη δύναμη να σηκώσει το κορμί του και να κάνει ένα ανάποδο βολέ, καρφώνοντας τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, έτσι ώστε ν' αποχαιρετήσει και το κοινό της ομάδας του με τον καλύτερο τρόπο.

Age is just a number. 38-year-old Filipe Teixeira with a spectacular scissor kick to open the score for FCSB against champions CFR Cluj. #Liga1 pic.twitter.com/o5Ox8uEHTr

— Alecs Stam (@AlecsStam) May 19, 2019