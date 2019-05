Ο Καραμόκο Ντεμπελέ έκανε ντεμπούτο στη Σέλτικ σε ηλικία 16 ετών! (vids)

Ο πιτσιρικάς πραγματοποίησε ένα τεράστιο όνειρο παίζοντας για την πρώτη ομάδα των «καθολικών» στο αδιάφορο παιχνίδι έπειτα από το οποίο έγινε και η φιέστα για την κατάκτηση του 8ου διαδοχικού πρωταθλήματος για την ομάδα του Νιλ Λένον.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε θράσος και σωστές κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, ούτε φοβήθηκε, ούτε αγχώθηκε, κέρδισε το χειροκρότημα και στο φινάλε πανηγύρισε με τη σημαία της πατρίδας του και την οικογένειά του που ήταν τρομερά περήφανη...

Karamoko Dembele's highlights from his Celtic first team debut, at the age of 16 pic.twitter.com/DITHvvnllX

This wee guy Karamoko Dembele is going to be a huge star for Celtic, loved the scenes with his family pic.twitter.com/m1c0ZL8bGe

