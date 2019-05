Ο Ντε Λιχτ... έσωσε την Δήμαρχο του Άμστερνταμ από κουτάκι μπύρας! (vid)

Ο 19χρονος αρχηγός του Άγιαξ, έδειξε ξανά την τρομερή φυσιογνωμία του και την ωριμότητα που τον χαρακτηρίζει παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Τη στιγμή που η Δήμαρχος του Άμστερνταμ ήθελε να μιλήσει στον κόσμο, αυτό δεν άρεσε καθόλου σε κάποιον που πέταξε ένα κουτάκι μπύρας προς το μέρος της.

Ο Ντε Λιχτ το αντιλήφθηκε και μπήκε μπροστά, πιάνοντας τη μπύρα και πετώντας τη χαμηλά, με το ύφος του να κάνει τους οπαδούς να καταλάβουν ότι δεν του άρεσε καθόλου αυτό που συνέβη...

De Ligt defends 24/7, even the mayor of Amsterdam on stage. #DeLigt #Museumplein #Ajax pic.twitter.com/yL33yet9zG

— Nadyice (@nadyice_) May 16, 2019