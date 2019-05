Ο Σέρβος επιθετικός που έκλεισε την πρώτη του σεζόν στον Αίαντα με 28 τέρματα στην Eredivisie, έκανε τους οπαδούς της ομάδας να τραγουδούν στις εξέδρες «Tadic on fire...».

Στη φιέστα της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης, ο Ντούσαν Τάντιτς πήρε το τρόπαιο στα χέρια του, ο DJ έβαλε το τραγούδι και ακολούθησε... τρελός χορός!

Δείτε το βίντεο:

Taaaaadic on fireee!

As always.#nummer34 pic.twitter.com/cRsUc7uaOQ

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019