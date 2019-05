Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο πήγε να πλακωθεί με οπαδό της Πόρτο επειδή έβρισε τον γιο του (pics)

Ο οπαδός της Πόρτο έβρισε τον γιο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος αγωνίζεται στην Κ19 της Μπενφίκα.

Ο τεχνικός της Πόρτο, που βρισκόταν στην εξέδρα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, άκουσε τα λόγια του φίλου των «Δράκων» και αντέδρασε κατευθυνόμενος με άγριες διαθέσεις προς το μέρος του.

Οι ψυχραιμότεροι και οι άνθρωποι της ασφάλειας πήγαν να τους χωρίσουν και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο... παρά πέντε.

