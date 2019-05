Το συγκινητικό ποστάρισμα του Άγιαξ για τον Νούρι και το πρωτάθλημα (pic)

Ήταν ο πρώτος τίτλος πρωταθλήματος για τον Άγιαξ από το 2014. Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε με καταπληκτικό τρόπο για τα παιδιά του Τεν Χαγκ, τα οποία πανηγύρισαν το νταμπλ στην Ολλανδία και έφτασαν μερικά δευτερόλεπτα από τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Αυτή η τρομερή φουρνιά παικτών, είχε ένα παραπάνω κίνητρο σε κάθε πρόκληση που εμφανιζόταν στο δρόμο τους. Ήθελαν να τα καταφέρουν και για τον Νούρι.

Ο «Άπι» το καλοκαίρι του 2017 υπέστη καρδιακό επεισόδιο σε ματς προετοιμασίας και έκτοτε έχει μείνει παράλυτος, έχοντας απλά μια επικοινωνία με το περιβάλλον...

Ο τίτλος Νο.34 είναι αφιερωμένος στον Νούρι, όπως τόνισε και το συγκινητικό ποστάρισμα της ομάδας στα social media...

This one is for you. #nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2019