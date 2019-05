Χαμός στην Johan Cruijff Arena για το πρωτάθλημα του Άγιαξ! (vids)

Ο Μπλιντ κρατούσε τον τίτλο της Eredivisie, οι Ντε Λιχτ, Ντε Γιόνγκ και Ζίγιεχ τον ακολούθησαν στο σημείο απ' όπου μπορούσαν να δουν καλύτερα τους εκατοντάδες οπαδούς τους που περίμεναν για να τους αποθεώσουν.

Το 4-1 στην έδρα της Ντε Γκράαφτσαπ έδωσε στον Αίαντα το πρώτο του πρωτάθλημα μετά το 2014 και αυτό ήταν αρκετό για να το πανηγυρίσουν έξαλλα ομάδα και κόσμος, στην ολοκλήρωση του νταμπλ για την φετινή αγωνιστική περίοδο.

When the bus arrives, Amsterdam is exploding! #nummer34 pic.twitter.com/nDeFTGL5Hl

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2019