Τσακώθηκαν επίτηδες στο ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Λουντογκόρετς, αποβλήθηκαν και γλίτωσαν το όριο καρτών! (vid)

Οι δυο ποδοσφαιριστές τα βρήκαν σε ανύποπτο χρόνο κατά τη διάρκεια της ισόπαλης (0-0) αναμέτρησης στη Σόφια, αφού, το γεγονός πως αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα ο ένας έδωσε το χέρι στον άλλον, μαρτύρησε το deal που είχαν...

Βρίσκονταν και οι δύο στο όριο των καρτών, θα έχαναν τα επόμενα δυο ματς για τις ομάδες τους, όμως, βρήκαν τρόπο να το αποφύγουν.

Καυγάδισαν, αποβλήθηκαν και... έδωσαν τα χέρια καθώς πέτυχαν το σκοπό τους και θα χάσουν πλέον μονάχα ένα ματς.

How to cheat the system: CSKA-Sofia & Ludogorets midfielders, Malinov & Dyakov, managed to get those deliberate second yellow cards for pushing each other. Thus, both of them were sent off & will now get a 1-game ban each, instead of missing 2 games for 9 yellow cards accumulated pic.twitter.com/qKB9ZhEMKu

