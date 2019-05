Άγιαξ για Ντε Γιόνγκ: «Δεν κλαίμε, χαμογελάμε γιατί έπαιξες εδώ...» (pic)

Ο νεαρός χαφ που έλαμψε και με την πορεία της ομάδας του Τεν Χαγκ στο φετινό Champions League, έχει ήδη υπογράψει με τους «μπλαουγκράνα» και θα μετακινηθεί στη Βαρκελώνη το φετινό καλοκαίρι.

Το παιχνίδι απέναντι στην Ουτρέχτη, το μεσημέρι της Κυριακής, ήταν το τελευταίο του στην Johan Cruijff Arena και ο ολλανδικός σύλλογος αναρτώντας μια φωτογραφία του ποδοσφαιριστή στα social media, έγραψε για εκείνον: «Δεν κλαίμε που φεύγεις, χαμογελάμε γιατί έπαιξες εδώ...».

We don’t cry because you are leaving.

We smile because you played here.

