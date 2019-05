Τσακώθηκαν για το πέναλτι και τελικά... το έκαναν με πάσα (vid)

Οι δυο συμπαίκτες δεν μπορούσαν να τα βρουν καθώς ήθελαν και οι δυο να σκοράρουν και αφού πρώτα... μανούριασαν, τελικά βρήκαν τη λύση.

Εκτέλεσαν το πέναλτι με πάσα κι έτσι πήραν μαζί τη δόξα, άσχετα αν γράφτηκε το όνομα του Φλορέσκου στη λίστα των σκόρερ για το γκολ στο 93ο λεπτό.

«Διαφωνούσαμε για το ποιος θα έπαιρνε το πέναλτι και δεν τον άφησα να το εκτελέσει. Τελικά... τα βρήκαμε και το κάναμε με την πάσα» είπε ο ποδοσφαιριστής που «σέρβιρε» στον Φλορέσκου.

The Romanian 2nd tier is the best league in the world. Watch this if you don't believe me. Story behind the goal from the guy who passed the ball: "My mate asked me to take it and I didn't want to allow him to. But we negotiated and came up with this solution." How cool is that? pic.twitter.com/kypZPU6XEq

