Αποθέωση από συμπαίκτες και αντιπάλους στο φινάλε του Φαν Πέρσι (vid)

Ο RvP αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λίγο πριν κλείσει τα 36 του χρόνια και ήταν λογικό να είναι το κεντρικό πρόσωπο στην αναμέτρηση της Κυριακής με την Ντεν Χααγκ στο Ρότερνταμ.

Τη στιγμή που ήταν να βγει με αλλαγή για τελευταία φορά στην επαγγελματική του καριέρα, συμπαίκτες και αντίπαλοι έφτιαξαν έναν διάδρομο για να του κάνουν το γνωστό Guard of Honour και τον χειροκρότησαν θερμά, όπως φυσικά το έκανε και όλο το γήπεδο.

Robin van Persie received a guard of honour as he was subbed off in his last ever game! pic.twitter.com/Ev1XLPO1M8

— Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2019