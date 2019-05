Το πάρτι τίτλου για τον Άγιαξ συνεχίστηκε και έξω από την Johan Cruijff Arena! (vid)

Ο Αίαντας, την Τετάρτη θα πανηγυρίσει και τη μαθηματική κατάκτηση του φετινού τίτλου της Eredivisie, ολοκληρώνοντας το φετινό νταμπλ στην τρομερή χρονιά, στην οποία έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League.

Μετά το 4-1 επί της Ουτρέχτης και την ήττα (1-0) της PSV από την Άλκμααρ, ο Άγιαξ βρίσκεται στο +3 με +14 γκολ διαφορά, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει και να ηττηθεί την Τετάρτη στην εξ αναβολής αγωνιστική από την Ντε Γκράαφτσαπ και να καλυφθεί η διαφορά όλων αυτών των τερμάτων.

Πάντως, το απόγευμα της Κυριακής οι παίκτες και ο Έρικ Τεν Χαγκ έκαναν... πάρτι τίτλου εντός κι εκτός του γηπέδου, με τον κόσμο ν' αποθεώνει τα μέλη της ομάδας και φυσικά τους Ντε Γιόνγκ και Ντε Λιχτ να έχουν την τιμητική τους, από τη στιγμή που είναι εκείνοι που δεδομένα θ' αποχωρήσουν...

