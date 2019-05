Το αποχαιρετιστήριο βίντεο της Φέγενορντ για τον Φαν Πέρσι (vid)

Ο RVP κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έχοντας φροντίσει ν' απολαύσει αυτές τις τελευταίες του στιγμές στα γήπεδα, με τη φανέλα του κλαμπ του Ρότερνταμ.

Ο «ιπτάμενος Ολλανδός», που ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών του τελευταίου πρωταθλήματος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίσω στο 2013, προτού παίξει στην Τουρκία και επιστρέψει στην πατρίδα του, αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών (παρά... λίγους μήνες 36) και η Φέγενορντ τον αποχαιρέτησε με ένα εξαιρετικό βίντεο...

Robin, thank you for sharing your art with the world.

@Persie_Official #RVPLegend pic.twitter.com/x2VKliIiTj

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 12, 2019