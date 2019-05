«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Τουρέ, γίνεται προπονητής (pic)

Ενας από τους καλύτερους μέσους της γενιάς του, σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ο Γιάγια Τουρέ, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του Ντμίτρι Σέλουκ, «κρέμασε» τα παπούτσια του και πλέον ξεκινάει την προπονητική του καριέρα του.

Ο πλέον 36χρονος Γιάγια σταματάει μια λαμπρή καριέρα στην οποία κατέκτησε ένα Champions League (με την Μπαρτσελόνα), 3 πρωταθλήματα Αγγλίας (με την Σίτι), 1 Κύπελλο Αγγλίας, 3 Λιγκ Καπ Αγγλίας, 1 Σούπερ Καπ Αγγλίας, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας (με την Μπαρτσελόνα), 1 Κύπελλο Ισπανίας, 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ, 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 1 Παγκόσμιο Συλλόγων, 1 πρωτάθλημα Ελλάδος (με τον Ολυμπιακό), 1 Κύπελλο Ελλάδος και 1 Κόπα Αφρικα με την Εθνική Ελεφαντοστού.

Συνολικά 18 τίτλοι για τον Γιάγια Τούρε ο οποίος είχε αναδειχθεί και 4 φορές καλύτερος Αφρικανός παίκτης (2011, 2012, 2013, 2014).

Ο Γιάγια Τουρέ κλείνει την καριέρα του με:

316 ματς και 79 γκολ και 50 ασίστ με την Μάντσεστερ Σίτι

118 ματς και 6 γκολ και 8 ασίστ με την Μπαρτσελόνα

75 ματς και 3 γκολ και 2 ασίστ με την Μπέβερεν

34 ματς και 3 γκολ και 1 ασίστ με τον Ολυμπιακό

30 ματς και 5 γκολ και 7 ασίστ με την Μονακό

2 ματς με την Μέταλουργκ Ντόνετσκ

Οι μεταγραφές του συνολικά κόστισαν σχεδόν 50 εκατομμύρια.

2 εκατομμύρια από την Μπέβερεν στην Μέταλουργκ

2,7 εκατομμύρια από την Μέταλουργκ στον Ολυμπιακό

5,5 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό στην Μονακό

9 εκατομμύρια από τη Μονακό στην Μπαρτσελόνα

30 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Γιάγια Τουρέ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό στις 11 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν βρήκε άλλη ομάδα κι έτσι στις 10 Μαΐου ανακοίνωσε πως «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Οπως ανακοίνωσε ο Ντμιτρι Σέλουκ ο Γιάγια Τουρέ θα γίνει προπονητής.

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 10, 2019