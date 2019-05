Παράδειγμα ο Μπιέλσα: Πληρώνει το πρόστιμο για τα νεύρα των παικτών του! (vid)

Τα «παγώνια», σκόραραν δίχως να τηρήσουν το fair play όταν όλοι είχαν σταματήσει για πεσμένο ποδοσφαιριστή, στο ματς της περασμένης Κυριακής στο «Έλαντ Ρόουντ» και... ξέσπασε χαμός.

Παίκτες ήρθαν στα χέρια, άνθρωποι στον πάγκο καυγάδιζαν και ο Μπιέλσα προσπαθούσε να συνεννοηθεί ώστε να αφήσουν οι ποδοσφαιριστές του τη Βίλα να σκοράρει δίχως άμυνα.

Εν τέλει, επιβλήθηκε πρόστιμο στη Λιντς για τους καυγάδες των παικτών στο ισόπαλο (1-1) ματς με τους «χωριάτες» και ο Αργεντινός τεχνικός έδωσε ξανά το παράδειγμα...

Ανέλαβε να πληρώσει εκείνος το αντίτιμο, αφού θεωρεί πως είναι δική του ευθύνη να φροντίζει για να μην ξεφεύγουν οι παίκτες του και χάνουν την ψυχραιμία τους...

Astonishing sight: Leeds United score controversial goal when Aston Villa stop play due to player injury. In response, Leeds manager Bielsa orders his team to stand still and allow Villa to run through and score unchallenged from subsequent kick off pic.twitter.com/Ul0zObnYlV

— roger bennett (@rogbennett) April 28, 2019