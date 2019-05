Ο Κλοπ, η Ελβετία και το... τρολάρισμα της Βασιλείας! (pic)

Πίσω στο 2015, ο «Kloppo» είχε αναφέρει πως σε περίπτωση που μέσα σε τέσσερα χρόνια δεν καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε έναν τίτλο στην Αγγλία, τότε θα... φύγει και θα πάει ν' αναλάβει μια ομάδα επί ελβετικού εδάφους, σε πρωτάθλημα με λιγότερη πίεση και μικρότερο ανταγωνισμό.

Έφτασε 2019, η Λίβερπουλ δεν έχει πάρει τίποτα, κινδυνεύει να χάσει τα πάντα και φέτος σε πρωτάθλημα και Champions League και βλέποντας τη δήλωση να επανέρχεται στην επιφάνεια μέσω social media, ο επίσημος λογαριασμός της Βασιλεία έγραψε:

«Είναι τιμή μας να σκέφτεται ο κ.Κλοπ το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελβετία και πολλοί προτείνατε τη Βασιλεία για την επόμενη ομάδα του, όμως, εμείς, είμαστε ικανοποιημένοι με τον προπονητή που έχουμε στον πάγκο μας...».

We feel honoured that Mr. Klopp seems to be interested in continuing his career in Switzerland - and that so many of you have suggested FC Basel as his next employer - but we're very happy with our current manager #FCBasel1893 #zämmestark https://t.co/NQssg39g35

