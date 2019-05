Συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες Τσιτσιπάς και Σάμαρης (pic)

Ο Έλληνας μέσος της Μπενφίκα συναντήθηκε με τον Έλληνα τενίστα μετά τη νίκη του επί του Γκουίδο Αντρεότσι στον δεύτερο γύρο του Estoril Open και αντάλλαξαν φανέλες. Μάλιστα ο Σάμαρης έδωσε στον Τσιτσιπά τη φανέλα της Μπενφίκα με το όνομα του Έλληνα τενίστα και το νούμερο «1», εκφράζοντας την επιθυμία να κατακτήσει τη διοργάνωση.

Από τη μεριά του ο Τσιτσιπάς δήλωσε οπαδός της Μπενφίκα μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα μέσο των «Αετών» και το δώρο που του έκανε: «Τώρα είμαι φαν της Μπενφίκα. Ο Σάμαρης μου είπε την ιστορία του και χάρηκα που τον γνώρισα. Είναι πολύ ωραίος τύπος», ανέφερε.

Tsitsipas. "Now I'm a Benfica fan. Samaris told me his story and I really loved to meet him. Really nice guy".

