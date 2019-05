Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ένας λαμπερός σταρ, έγινε 44... (vids)

Ο «Μπεκς», πάντοτε θα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.

Παρουσίασε στον κόσμο ένα από τα πιο ακριβή δεξιά πόδια που έχει βρεθεί ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είχε λάμψη που όμοιά της ίσως ουδείς άλλος έχει απολαύσει. Προσέλκυσε χορηγούς τον έναν μετά τον άλλον και φυσικά αποτέλεσε ατραξιόν σε όποια πόλη κι αν επέλεξε να παίξει στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Από τη γενιά του '92 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αποκορύφωμα του τρεμπλ το 1999, στην ιστορία με το παπούτσι που δέχθηκε στο κεφάλι από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Από τη μετακίνηση στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ αλλά... ίσως και για χάρη της Βικτόρια με την οποία επέλεξε να μοιραστεί το υπόλοιπο της ζωής του.

Από τις διαφημίσεις, τα κουρέματα, το... μπλέξιμο με τη σόου μπιζ, το μικρό πέρασμα από τη Μίλαν, την τρομερή εμπειρία στο MLS αλλά και τη θητεία στην πόλη του Φωτός. Το Παρίσι. Και εκείνος έδωσε ακόμα μεγαλύτερη λάμψη στην γαλλική πρωτεύουσα, στα χρόνια προόδου της ομάδας του Νασέρ Αλ Κελαΐφι.

Από την συνεισφορά του στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, την επιλογή του να στηρίζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με κάθε τρόπο, το ρόλο του πρεσβευτή του βρετανικού ποδοσφαίρου ό,που είχε βρεθεί και σταθεί, αλλά και την απόφαση να επενδύσει και να βοηθήσει το άθλημα στις ΗΠΑ.

Πλέον, μετράει αντίστροφα για την δυναμική είσοδο της δικής του ομάδας, της Inter Miami, στα δρώμενα του MLS, με δημιουργία νέου γηπέδου 25.000 θέσεων και ανάπτυξη τόσο του ποδοσφαίρου, όσο και της περιοχής όπου θα εδρεύει ο νέος σύλλογος, στο Μαϊάμι.

Λαμπερό πρόσωπο, πιο ώριμος από ποτέ, με επίγνωση της δημοτικότητάς του, της επίδρασης που έχει στον κόσμο, συνεργάζεται με τη Unicef, ξέρει πότε και τι ακριβώς πρέπει να διαφημίσει για να έχει και το οικονομικό κέρδος αλλά και να παραμένει στην επιφάνεια, ο «Μπεκς», έγραψε τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Και όπως τα φώτα από τις κάμερες και τα φλας πέφτουν συνεχώς πάνω του για τις στυλιστικές του επιλογές και τις δημόσιες εμφανίσεις του, έτσι συνέβαινε και για όσα χρόνια βρέθηκε στα γήπεδα.

Παιδί του Σερ Άλεξ, τίμιο μέλος της Τάξης του '92 και νυν συμμέτοχος στη Σάλφορντ των κολλητών του (Γκιγκς, Σκόουλς, Νέβιλ, Μπατ), ένας εκ των Galacticos της Ρεάλ Μαδρίτης, παρών σε τρία Μουντιάλ και επιπλέον εμπειρίες από Ιταλία, Γαλλία, Λος Άντζελες...

Χρόνια πολλά, Ντέιβιντ...

Bend it like... pic.twitter.com/iWPAHeSJIG

1998 2002 2006 @England 's first player to score in three straight #WorldCup tournaments turns 44 today. Happy birthday, David Beckham! pic.twitter.com/RNVbtz13OZ

Happy birthday to (probably) the finest right foot in the world...

Un grande campione che ha vestito anche la nostra maglia: auguri a David Beckham che oggi compie 44 anni! pic.twitter.com/ndUU1ZNlv9

— AC Milan (@acmilan) May 2, 2019