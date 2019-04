Eπαιζε Football Manager την ώρα που γεννούσε η γυναίκα του (pic)

Ισως κάποιοι να το είχατε σκεφτεί. Κάποιοι άλλοι που δεν έχετε γίνει ακόμα μπαμπάδες να το φαντάζεστε. Γνωρίστε όμως τον Ματ Πένροους ο οποίος το έκανε πράξη. Την στιγμή που περίμενε η γυναίκα του να γεννήσει ο 24χρονος φίλος μας «κούμπωσε» στο λάπτοπ Football Manager και συνέχισε το παιχνίδι του με την Λάτσιο.

Οταν πήγε στο μαιευτήριο με τη γυναίκα κι ενημερώθηκε πως δεν θα γεννήσει την ίδια μέρα, ο Ματ γύρισε σπίτι για να πάρει τα... απαραίτητα. Σε αυτά ηταν και το λάπτοπ του το οποίο έβαλε στην τσάντα του.

Μπορεί για τους υπόλοιπους να ήταν περίεργο το θέαμα με τον Ματ να συντονίζει το 4-4-2 της Λάτσιο, αλλά για την γυναίκα του Γκρέις ήταν κάτι το φυσιολογικό.

«Δεν με ενόχλησε το ότι επαιζε. Σταματούσε όταν τον χρειαζόμουν αλλά ταυτόχρονα με ενημέρωνε και το πως πήγαινε η ομάδα, παρά το γεγονός ότι του έλεγα πως “δεν με νοιάζει”», είπε.

«Ηταν η τέταρτη σεζόν μου στην Λάτσιο. Τις πρώτες τρεις είχα μία 3η θέση, μια 2η θέση και στην τρίτη κατέκτησα το πρωτάθλημα. Τελείωσα την καριέρα μου στην Λάτσιο με 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ κι ένα Europa League».

When your fiancé is in labour but she knows Lazio won’t manage themselves @FootballManager pic.twitter.com/cftMQFGsfh

— Matt Penrose (@MattPenrose) 25 Ιουλίου 2018