Αποβλήθηκε και... έσβησε τους προβολείς στο γήπεδο! (pic)

Κάθε φορά που νομίζει κανείς πως τα έχει δει όλα, έρχεται η ζωή να του ρίξει μια σφαλιάρα και να του πει πως κανείς δεν σταματάει να μαθαίνει καινούρια πράγματα.

Έτσι συνέβη με όλους, στο άκουσμα της παρακάτω είδησης...

Ο Ζούλιους Μαρουγκά, παίκτης της Kidlington Development, στο ματς απέναντι στην Cheltenham Saracens, αποβλήθηκε στο 73' και αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, κατέβασε τις ασφάλειες, με αποτέλεσμα να σβήσουν οι προβολείς!

Η συνέχιση του ματς καθυστέρησε, με την Saracens να φτάνει τελικά στη νίκη με το τελικό 3-1...

Amazing story!

A sent off player accidentally turned off the stadium floodlights, thinking he was turning on the showers!

Julius Muraga halted play during Cheltenham Saracens v @Kidlington_FC Dev in the Hellenic Div 1 West.

Story by @JonPalmerSport:https://t.co/whX8jUIM3E

— Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) April 25, 2019