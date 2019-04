«Χώρισαν» κι έγιναν μαζί πρωταθλητές οι Μέσι και Κριστιάνο (pic)

Ο CR7 εδώ και μερικές μέρες έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση της Serie Α με τη φανέλα της Γιουβέντους και όπως τόνισε, «αυτό ήταν μονάχα η αρχή» σε ό,τι αφορά όλα όσα θέλει να πετύχει με τους «μπιανκονέρι».

Από την πλευρά του, ο Μέσι, το βράδυ του Σαββάτου πέρασε με αλλαγή στο ματς με τη Λεβάντε, σκόραρε και χάρισε τον τίτλο στη Μπαρτσελόνα για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια που οι Μέσι και Ρονάλντο κατακτούν μαζί πρωταθλήματα και το κατάφεραν από την πρώτη στιγμή που χώρισαν οι δρόμοι τους και δεν βρίσκονται στην ίδια Λίγκα.

Φυσικά, η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν το 2009, όταν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε πανηγυρίσει τον τίτλο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Αργεντινός ξεκινούσε μια δεκαετία απόλυτης κυριαρχίας στην Ισπανία.

For the first time since 2009, Leo Messi and Cristiano Ronaldo are both league champions in the same season pic.twitter.com/lFq9zpwikh

— B/R Football (@brfootball) April 27, 2019