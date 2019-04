«Υπάρχουν οι άλλοι, υπάρχει και ο… ΠΑΟΚ!» (vid)

Την περασμένη Κυριακή σε τρεις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, στο Παρίσι, στο Τορίνο και στη Θεσσαλονίκη, οι οπαδοί των ομάδων είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς την ίδια μέρα τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και η Γιουβέντους εξασφάλιζαν, μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον τίτλο στα πρωταθλήματα των χωρών τους.

Η «Deutche Welle» πήρε τις εικόνες από τις τρεις πόλεις, τις έβαλε σε ένα βίντεο και τις συνέκρινε καταλήγοντας στο συμπέρασμα: «Υπάρχουν πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μετά υπάρχει και ο ΠΑΟΚ»!

There's title-winning celebrations.

And then there's PAOK pic.twitter.com/9lAKiCZMkW

— DW Sports (@dw_sports) April 23, 2019