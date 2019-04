Παίκτης στη Σουηδία τραυμάτισε τον συμπαίκτη του τη στιγμή της αλλαγής! (vid)

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Εστερ με την Ντέγκερφορς. Ο Εζγκούν περνάει στο 82' στον αγωνιστικό χώρο και αντικαθιστά τον Λίνταλ. Ο δεύτερος, τη στιγμή που του δίνει το χέρι του για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζει τον Εζγκούν στο μάτι, με τον ίδιο να ζητάει την ιατρική φροντίδα για να συνεχίσει.

Such a weird situation in Superettan. Özgun gets subbed on and gets poked in the eye during the high five with his teammate and has to get off the pitch! pic.twitter.com/hyQHHoznOb

— (@SwedeStats) 17 Απριλίου 2019