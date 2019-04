Ο όμορφος πανηγυρισμός του Ζοάο Φέλιξ με τον αδερφό του (vids)

Το 19χρονο αστέρι της Μπενφίκα πήρε την ασίστ του Πίτσι από δεξιά και με μονοκόματο δεξί σουτ τράνταξε τα δίχτυα του Μακαρίντζε για να γράψει προσωρινά το 3-1 για την ομάδα του.

Αμέσως πήγε να το πανηγυρίσει με τον 15χρονο αδερφό του που βρισκόταν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες της εστίας που επιτεύχθηκε το γκολ και η στιγμή ήταν πανέμορφη.

Δεδομένου πως ο αδερφός του Ζοάο Φέλιξ παίζει στο τμήμα κ-15 των «αετών», το κλαμπ της Λισαβόνας... έχει κι άλλο θαυματουργό παιδί στις τάξεις της!

The latest thunderbolt from João Felix! Lashed into the back of the net!

Watch out for his celebration, where he goes to embrace his 15 year old brother Hugo, who himself has ELEVEN goals in 16 appearances for Benfica U15s.

Two stars of the future!pic.twitter.com/6L6gMxbwYu

— TugaScout (@TugaScoutPT) April 14, 2019