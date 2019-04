Οπαδοί της Φέγενορντ έξω από το γήπεδο, πετούσαν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο με μηχανήματα! (pics & vid)

Οι οπαδοί της ομάδας από το Ρότερνταμ, αντιμετώπισαν την τιμωρία που επιβλήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας για ρίψη φωτοβολίδων και αναγκαστικά ένα τμήμα των κερκίδων έπρεπε να παραμείνει κενό, στο ματς της Πέμπτης απέναντι στη Χέρενφεεν.

Μάλιστα, αρκετοί άλλοι οπαδοί δεν πήγαν στο γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ωστόσο, δεκάδες φίλοι της Φέγενορντ είχαν οργανώσει τις κινήσεις τους...

Έτσι, στήνοντας μηχάνημα έξω από το γήπεδο, κατάφεραν να πετάξουν ξανά φωτοβολίδες που έφτασαν μέχρι και τον αγωνιστικό χώρο!

So they launched fireworks into the stadium from the outside pic.twitter.com/Dc64wmiNOD

Feyenoord - Heerenveen 04.04.2019

Feyenoord fans shoot parachute rockets towards their stadium to protest against one closed stand today due to pyro earlier this season. Many other Feyenoord fans decided to boycott the match tonight! pic.twitter.com/BWomhyKsEE

— HooligansTV (@HooligansTV1) April 4, 2019