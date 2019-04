Γλίτωσε με κίτρινη για καρατιά που θα ζήλευαν πολλοί δάσκαλοι του κουνγκ-φου (vid)

Ο δεξιός μπακ της Λουντουγκόρετς, πήγε τελείως απρόσεκτα πάνω στον αντίπαλό του από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και αφού ο τελευταίος είχε τσιμπήσει τη μπάλα, δέχθηκε άσχημο χτύπημα σε σημείο που αν ήταν λίγο πιο δεξιά, ίσως και να δημιουργούσε... πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.

Δείτε και θα καταλάβετε:

Karate Kid: Ludogorets right-back Cicinho somehow escaped the red card for this challenge on CSKA-Sofia winger Jorginho. Cicinho got away with a yellow... pic.twitter.com/8R02okQrFL

— mshumanov (@shumansko) April 3, 2019