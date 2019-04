Οι μπουνιές στο Σέλτικ – Ρέιντζερς και ο προκλητικός Μπράουν (vids)

Τα old firm δεν απογοητεύουν ποτέ και αποτελούν τα ντέρμπι εκείνα που ο πολιτισμός πολλές φορές... πάει περίπατο μπροστά στο πάθος και το μίσος που χωρίζει τα δυο κλαμπ της Γλασκώβης.

Οι «καθολικοί» επικράτησαν 2-1 με γκολ του Φόρεστ στο 86', με τον Μορέλος να έχει αποβληθεί στο 31' όταν ο Μπράουν κατάφερε να τον εκνευρίσει και να δεχθεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο, μετά το οποίο γελούσε βλέποντας τον αντίπαλό του να φεύγει για τ' αποδυτήρια!

Ο Ράιαν Κεντ, που είχε πετύχει και το γκολ των «διαμαρτυρόμενων» έγινε ακόμα ένας που δεν συγκράτησε τα νεύρα του σε τετ-α-τετ που είχε με τον αρχηγό της Σέλτικ, ο οποίος απέφυγε... υποδειγματικά μια αριστερή γροθιά!

Δείτε όσα συνέβησαν:

Scott Brown giving Andy Halliday a well done stomach slap. What a wind up he is. They just can’t take it. pic.twitter.com/n3slNpNO9V

— CelticLisboa (@CelticLisboaa) March 31, 2019