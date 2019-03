Πρεσβευτής του Euro 2020 ο Καρεμπέ (pic)

«Η εικόνα τα λέει όλα. Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που χρίστηκα πρεσβευτής του Euro 2020. Ψάξε με σε μία από τις 12 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση»

Πρεσβευτές είναι και οι Άγγελος Χαριστέας και Αντώνης Νικοπολίδης.

The picture says it all ;) I am really happy and excited to be named @UEFAEURO 2020 Ambassador! Look out for me in either of the 12 host cities pic.twitter.com/xuyCdbfYUQ

