Τρομερό βίντεο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του Κρόιφ... (vid)

Ο Γιόχαν Κρόιφ «έσβησε» σαν σήμερα, 24 Μαρτίου πριν από τρία χρόνια και στο Άμστερνταμ διεξάγεται και το Cruyff Legacy με κούρσα 14 χλμ. στη μνήμη του εκλιπόντος.

Στον επίσημο λογαριασμό του Ολλανδού στα social media, το βίντεο με όλες τις στιγμές που ποτέ κανείς δεν θα ξεχάσει από τον Κρόιφ, προκαλεί συγκίνηση, αφού αποτελεί τη μεγάλη αναγνώριση των στοιχείων για τα οποία έμεινε στο πάνθεον του αθλήματος...

April 25th, 1947 - March 24th, 2016.

It's been 3 years since Johan passed away. We will always remember him. #CruyffLegacy pic.twitter.com/fikBYZxtIv

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) March 24, 2019