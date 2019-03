Εβρά κατά γαλλικού Τύπου: «Παρερμηνεύετε τις λέξεις μου, έχετε βαρετές ζωές»! (vid)

Η κόντρα του Γάλλου οπισθοφύλακα (δεν έχει ανακοινώσει ακόμα απόσυρση αν και έχει να παίξει αρκετούς μήνες) με τους Γάλλους και τα media της χώρας του, ξεκίνησε από τη στιγμή που πανηγύρισε την πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Παρκ ντε Πρενς».

Έπειτα από εκείνη την επική νύχτα για τους «κόκκινους διαβόλους», τα Μέσα της πατρίδας του καραδοκούν για το παραμικρό λάθος του, ωστόσο, το βίντεο που επικαλέστηκαν για να του προσάψουν ομοφοβικό παραλήρημα, είναι τέτοιο που ο Εβρά χρειάστηκε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Ήμουν με έναν φίλο μου και ειιπώθηκε μια λέξη την οποία τα γαλλικά media μετέφρασαν διαφορετικά και έγραψαν ότι είμαι ενάντια στους γκέι. Παρερμηνεύετε τα λόγια μου, ασχολείστε μαζί μου, πόσο βαρετές ζωές έχετε... Μη φοβάστε, έχω σταματήσει να παίζω στην εθνική ομάδα εδώ και καιρό. Θέλω να πω ότι είμαι υπέρ της ισότητας γιατί έτσι με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο καθένας είναι ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει...» τονίζει ο ποδοσφαιριστής στο νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao

