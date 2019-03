Τον ξέχασε ο τερματοφύλακας, εκείνος... σφύριζε αδιάφορα, έκλεψε και σκόραρε! (vid)

Ο Χόουπ, έμεινε πίσω από τον τερματοφύλακα και περπατούσε αδιάφορα πάνω στη γραμμή της εστίας, με τον Σκόφιλντ να μην το έχει αντιληφθεί και να τον έχει ξεχάσει πίσω του...

Κάνοντας νόημα στους συμπαίκτες του ν' απομακρυνθούν και με τους αντιπάλους να μην τον έχουν παρατηρήσει, ο Χόουπ περίμενε τη στιγμή που ο γκολκίπερ θα άφηνε τη μπάλα κάτω και τότε έτρεξε, έκλεψε και σκόραρε!

Αν και μείωσε σε 2-1 στο 76ο λεπτό για να δώσει νέο ενδιαφέρον στο ματς, τελικά η Νοτς Κάουντι πέτυχε ακόμα ένα γκολ και πήρε τη νίκη (3-1).

Yes, this really happened tonight at Carlisle United. @officialcufc

Hallam Hope, take a bow!@HallamHope pic.twitter.com/Rsw41v9LCd

— Cheltenham Tips (@CheltenhamTips) March 12, 2019