Ο Πορτογάλος κόουτς που βρίσκεται στο Λονδίνο και αυτό τον καιρό αρκείται σε τηλεοπτικό σχολιασμό των μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιριστών διοργανώσεων από το στούντιο, τέσταρε τη φυσική του κατάσταση και θυμήθηκε τα παλιά παίζοντας για λίγη ώρα ποδόσφαιρο με τον γιο του, Ζοσέ Μάριο και τους φίλους του.

Footage of Jose Mourinho playing 5-a-side football with his son

Nobody wants to tackle him #MUFC #CFC #PLpic.twitter.com/pExP1rxq1Q

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 8, 2019