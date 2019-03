Τρομερή διαφήμιση με Ζιντάν και Μπέκαμ για την επανακυκλοφορία παπουτσιών με... ιστορία! (vid)

Οι δύο άλλοτε συμπαίκτες στη Ρεάλ των Galacticos και παγκόσμιοι ποδοσφαιρικοί αστέρες, παρακολουθούν βίντεο με περίτεχνες ενέργειες παικτών, περιμένοντας... πόση ώρα τον Πογκμπά με την ιδιαίτερη εκτέλεση των πέναλτι.

Τα παπούτσια που φορούσε ο «Ζιζού» το 1998 σε χρυσή απόχρωση και τα λευκά Predator του «Μπεκς» από το 2001 επανακυκλοφορούν σε limited edition και είναι... τρομερά!

Lights, camera, action.

David Beckham & Zinedine Zidane introduce the 25 years of #Predator pack, exclusively available March 7 through https://t.co/tJwR68heBN and select retail partners. #LimitedCollection pic.twitter.com/g563NEFZf3

— adidas Football (@adidasfootball) March 5, 2019