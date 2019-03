Ηττήθηκε και πληρώνει όλα τα εισιτήρια των οπαδών η Ούφα στη Ρωσία! (vid)

Το μεσημέρι της Κυριακής στο παιχνίδι Neftyanik σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες με κρύο, βροχή και δυνατό αέρα, η Ούφα προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό, όμως, δέχθηκε την απόλυτη ανατροπή και μάλιστα, το τελικό 2-1 για τη Ντιναμό Μόσχας διαμορφώθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Η διοίκηση της Ούφα, θα πρέπει πλέον να... βγάλει αρκετό χρήμα από τα ταμεία της αν θέλει να κρατήσει το λόγο της προς τους οπαδούς και να τους αποζημιώσει έναν – έναν για το κόστος των εισιτηρίων της αναμέτρησης.

The early kick off today is Ufa vs Dinamo Moscow.

Ufa promised their fans a refund on their ticket if they don’t win, and so in very wintry conditions, we are witnessing a great turnout! pic.twitter.com/xUWoyAfm8v

