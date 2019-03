Τράβηξε σαν πατέρας τον Φελίξ που πανηγύρισε μπροστά από τους οπαδούς της Πόρτο (vid)

Οι «αετοί» του Οδυσσέα Βλαχοδήμου πήραν ακόμα μια νίκη το βράδυ του Σαββάτου με το 2-1 επί της Πόρτο στο «Ντραγκάο» κι έτσι προσπέρασαν στην κορυφή, έχοντας διαφορά δυο βαθμών από τους μεγάλους τους αντιπάλους.

Ο σκόρερ του πρώτου από τα δυο γκολ της ανατροπής για τη Μπενφίκα, Ζοάο Φελίξ, λόγω και της ηλικίας του, έτρεξε και πανηγύρισε την ισοφάριση μπροστά από τους οπαδούς των γηπεδούχων, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση στις εξέδρες.

Στα 19 του, δεν σκέφτηκε όπως θα έπρεπε και είχε δίπλα τον Ράφα Σίλβα που έτρεξε και τον πήρε από το χέρι για να τον γυρίσει πίσω και να συνεχιστεί το παιχνίδι...

Joao Felix is unstoppable this season:

vs Boavista

vs Sporting CP

vs Nacional

vs Aves

vs Chaves

vs FC Porto

Super Eagles #Benfica #FCPSLB #FCPorto #PortugueseClasico #LigaNOS

pic.twitter.com/xPMaAaNgJE

— The Playmakers Culture (@pmkrsculture) March 2, 2019