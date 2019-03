Ο σκόρερ του πρώτου από τα δύο τέρματα της Σλίγο Ρόβερς, στη νίκη (2-1) στην έδρα της Finn Harps για την Premier Division της Ιρλανδίας, σωριάστηκε στο έδαφος σε έναν από τους πιο fail πανηγυρισμούς, όταν, ενώ βρισκόταν στον αέρα, ένας συμπαίκτης του τον έσπρωξε τόσο ώστε να χάσει τη συγκέντρωσή του και οι τούμπες να κοπούν... κάπως απότομα.

Δείτε το βίντεο:

Fell flat on his face trying to celebrate

(@SoccRepublic) pic.twitter.com/yyVdACI9Br

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2019