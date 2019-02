Ο Χάτζι πανηγύρισε γκολ πρόκρισης... αγκαλιάζοντας τον αντίπαλο προπονητή! (vid)

Ο σπουδαίος Χάτζι, που βρίσκεται στον πάγκο της Βιτορούλ και την έχει αναμορφώσει, ενθουσιάστηκε βλέποντας τον Έρικ ντε Ολιβέιρα να σκοράρει στο 77' με δυνατό αριστερό σουτ και να γράφει το 3-2 για τη Βιτορούλ στην έδρα της Χέρμανσταντ.

Η ομάδα του πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ο θρυλικός Ρουμάνος νυν κόουτς έτρεξε στον αντίπαλο πάγκο και αγκάλιασε τον συνάδελφό του!

Best goal celebration I've seen. Happy after his team scored, Hagi ran to the opponent manager and hugged him. Who else would have done such a thing? Absolutely fantastic. #iloveyouhagi video: digisport https://t.co/6IL9XYWG2M pic.twitter.com/abRbowOLH6

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 26, 2019