Χαμός από καπνογόνα και διακοπή στον αγώνα της Γκέντεμποργκ του Γιάννη Ανέστη (vid)

Ο Γιάννης Ανέστης ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια της Γκέντεμποργκ στον αγώνα για το σουηδικό κύπελλο κόντρα στην ΓΚΑΪΣ. Το ματς είναι τοπικό ντέρμπι και οι οπαδοί της Γκέντεμποργκ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου άναψαν πολλά καπνογόνα, και πέταξαν πυροτεχνήματα, οδηγώντας το παιχνίδι σε οριστική διακοπή!

Ο αγώνας θα συνεχιστεί σήμερα. Συμβαίνουν και στη Σουηδία αυτά τελικά, όπου οι φανατικοί οπαδοί των ομάδων δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, έχοντας δημιουργήσει επεισόδια στο παρελθόν.

The Gothenburg Derby was suspended tonight after IFK Göteborg fans started firing pyros onto the pitch (Via @villa_pogue)... pic.twitter.com/JFyJ4syyzT

— talkingbaws.com (@talkingbaws) 25 Φεβρουαρίου 2019