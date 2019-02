Το φιλικό ματς προετοιμασίας ανάμεσα στην CSKA 1948 και την Oborishte είχε αρκετά γκολ, αλλά και πολλές μπουνιές σε σημείο... νοκ άουτ!

'Friendly' game - the Bulgarian way! Players of CSKA 1948 and Oborishte let their fists do the talking in the second half... pic.twitter.com/zbaOapS83T

mshumanov (@shumansko) February 16, 2019