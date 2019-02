Ο Γουίλ Γκριγκ... δεν είναι πια on fire (vid)

Τότεναμ - Ντόρτμουντ με αξεπέραστο Live στοίχημα και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο ποδοσφαιριστής που έκανε όλο τον κόσμο να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «Freed from desire» για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, στο Euro του 2016, κόστισε 4 εκατ.λίρες στις «μαυρόγατες» αντικαθιστώντας τον πρώτο σκόρερ, Μάτζα, όμως... μάλλον θέλει χρόνο για να ξαναπάρει «φωτιά».

Στο δεύτερο παιχνίδι του, σε τεράστια ευκαιρία, περνώντας και τον γκολκίπερ, με την εστία στο έλεός του, πλάσαρε άουτ, αποτυγχάνοντας να βοηθήσει τη νέα του ομάδα...

Δείτε το βίντεο:

You sign for Sunderland for £4 million....

In your second match you round the goalkeeper...

it gives you an open goal to claim your first goal for your new club...

You MISS...

Poor Will Grigg pic.twitter.com/XUzTV2xw80

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) February 13, 2019