Τρέλα από 8.000 οπαδούς της Ντινάμο Δρέσδης στο Αμβούργο (vid)

Ρόμα - Πόρτο με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Η ομάδα τους μπορεί να ηττήθηκε με σκορ 1-0, όμως οι φίλοι της Ντιναμό έκαναν... καυτή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους στις εξέδρες όπου φιλοξενούνταν στην έδρα του Volksparkstadion.

Περί τους 8.000 οπαδούς έκαναν το ταξίδι των 900 χιλιομέτρων για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και ήταν λογικό να κλέψουν τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο και να κερδίσουν τον σεβασμό.

8,000 Dynamo Dresden fans made the 900km round-trip to Hamburg for #SGD1953's away game vs. HSV.

On a Monday.

This is what the away end looked like. #HSVSGD pic.twitter.com/TzkCSEo8lo

— Felix Tamsut (@ftamsut) February 11, 2019